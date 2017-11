Regisseur Ridley Scott entfernt alle Szenen mit Kevin Spacey kurz vor Filmpremiere

© Twitter Regisseur Ridley Scott entfernt alle Szenen mit Kevin Spacey kurz vor Filmpremiere

Sechs Wochen vor dem geplanten US-Kinostart des Films "Alles Geld der Welt" ("All the Money in the World") sollen alle Szenen mit Kevin Spacey herausgeschnitten werden. Wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichten, will Regisseur Ridley Scott Spaceys die Rolle des Ölmilliardärs Jean Paul Getty in dem Entführungsdrama mit dem Schauspieler Christopher Plummer nachdrehen.