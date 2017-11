Deutsche Kampfjets führen erste gemeinsame Übung mit israelischer Luftwaffe durch

Bei einer internationalen Übung trainiert die deutsche Luftwaffe erstmals in Israel für extreme Kampfmanöver. Die deutsche Luftwaffe nimmt mit sechs Kampfjets und mehr als 110 Soldaten an Israels bisher größter Luftwaffenübung "Blue Flag" teil. Die Übung dauert insgesamt elf Tage und endet am 16. November. Beteiligt sind auch die Luftwaffen Italiens, Frankreichs, Griechenlands, Indiens, Polens und der USA.