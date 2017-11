Französisches Parlament hebt Marine Le Pens Immunität auf

Die französische Nationalversammlung hat die parlamentarische Immunität von Marine Le Pen aufgehoben. Das zuständige Parlamentsgremium machte am Mittwoch den Weg frei, um Le Pen in Ermittlungen wegen der Verbreitung von Gewaltbildern zur Vernehmung einzubestellen. Es geht um Fotos von Gräueltaten der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Ohne Aufhebung der Immunität können französische Ermittler eine Abgeordnete nicht zwingen, sich ihren Fragen zu stellen.