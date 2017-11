World Boxing Council hebt lebenslange Sperre gegen Alexander Powetkin auf

Der World Boxing Council (WBC) hat die unbefristete Sperre gegen den russischen Kämpfer Alexander Powetkin aufgehoben. Ab dem 6. Dezember 2017 darf der Boxer wieder an offiziellen WBC-Wettbewerben teilnehmen. Die Probezeit gilt ein Jahr lang und endet am 7. Dezember 2018. Alexander Powetkin soll aber wegen des Dopingskandals dem WBC eine Strafe in Höhe von 250.000 US-Dollar zahlen.