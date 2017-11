Stephen Hawking weiß Bescheid, wann es mit der Menschheit vorbei ist

Quelle: Reuters Stephen Hawking weiß Bescheid, wann es mit der Menschheit vorbei ist (Symbolbild)

Der britische Wissenschaftler Stephen Hawking sieht für die Zukunft unseres Planeten schwarz. In seinem jüngsten Video-Auftritt auf dem Forschungsgipfel Tencent WE in Peking hat er der Menschheit nur noch etwa 600 Jahre gegeben. Dem Physiker zufolge werde sich die Erde bis zum Jahr 2600 in einen Feuerball verwandeln.