Polizeigewerkschafter: Arabische Clans drängen in Berlin in den öffentlichen Dienst

Arabische Großfamilien versuchen nach Darstellung der Deutschen Polizeigewerkschaft, in Berlin gezielt Angehörige in den öffentlichen Dienst einzuschleusen. Es gebe "deutliche Hinweise" auf einen solchen strategischen Ansatz, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Dazu versuchten sie, "bestimmte Familienangehörige von Straftaten frei zu halten", um diese dann im öffentlichen Dienst unterbringen zu können.