US-Bundesstaat Kalifornien schränkt Pestizid-Einsatz nahe Schulen ein

Im US-Staat Kalifornien wird der Einsatz von Pestiziden in der Nähe von öffentlichen Schulen und Kindergärten eingeschränkt. Wie die zuständige Umweltbehörde in der Landeshauptstadt Sacramento am Dienstag mitteilte, treten die Auflagen zum Schutz von Kindern und Schulmitarbeitern im Januar 2018 in Kraft.