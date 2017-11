Mutter zeigt ihren Sohn wegen falschen IS-Verdachts an und vermasselt ihm Urlaubsflug nach Ägypten

Quelle: www.globallookpress.com Mutter zeigt ihren Sohn wegen falschen IS-Verdachts an und vermasselt ihm Urlaubsflug nach Ägypten (Symbolbild)

Wegen eines falschen Hinweises der eigenen Mutter auf mögliche Terror-Verbindungen hat ein 22-Jähriger in Köln seinen Flug nach Ägypten verpasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag erklärte, wurde der Mann vor dem Start der Maschine vorigen am Freitag von Beamten abgefangen. Zuvor habe es einen Hinweis der Mutter gegeben, ihr Sohn sympathisiere mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wolle nun nach Ägypten reisen.