U-Bahn mit Tiefgarage verwechselt: Auto steckt auf Treppe fest

Eine ungeschickte Autofahrerin in der französischen Stadt Toulouse ist in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geraten, als sie ihren Wagen versehentlich in den Eingang zur U-Bahn-Station gesteuert hat, anstatt in die sehr ähnlich benannte Tiefgarage wenige Meter davon entfernt.