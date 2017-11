Zahl der Opfer von Taifun "Damrey" steigt auf 69

Die Zahl der Toten durch den Taifun "Damrey" in Vietnam ist auf 69 gestiegen, während weiterhin heftiger Regen das Land heimsucht. 30 Menschen würden weiter vermisst, teilten die Behörden am Dienstag mit. Bereits zuvor hatten sie von einem der schlimmsten Unwetter der jüngeren Zeit gesprochen.

Besonders betroffen war demnach die südliche Küstenprovinz Khanh Hoa. Allein dort wurden 27 Tote gemeldet. Die auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehende Altstadt von Hoi An wurde überflutet. Mehr als die Hälfte der bis zu 600 Jahre alten Häuser standen am Montag bis zu vier Meter unter Wasser, auch am Dienstag stand das Wasser noch eineinhalb Meter hoch.

Für die kommenden Tage werden weitere Überschwemmungen erwartet. Es herrscht Sorge, dass Staudämme brechen könnten, da Stauseen überfüllt sind. Rund 30 Kilometer nördlich von Hoi An, im Badeort Da Nang, treffen sich ab Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Asien- und Pazifikstaaten zum APEC-Gipfel. Das Unwetter könnte die Anreise der Staats- und Regierungschefs beeinträchtigen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies seine Regierung an, Vietnam humanitäre Hilfe für die Taifun-Opfer in Höhe von fünf Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. (dpa)

