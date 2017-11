Hongkonger Aktivisten dürfen gegen Haftstrafe in Berufung gehen

Quelle: Reuters Hongkonger Aktivisten dürfen gegen Haftstrafe in Berufung gehen

Drei bekannte Hongkonger Aktivisten dürfen sich gegen eine Gefängnisstrafe wehren. Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone hat Joshua Wong sowie seinen Mitstreitern Nathan Law und Alex Chow am Dienstag die Erlaubnis erteilt, gegen ein früheres Urteil in Berufung gehen. Das Berufungsverfahren soll am 16. Januar beginnen.