Usutu-Virus rafft Dutzende Vögel in Deutschland hinweg

Usutu-Virus rafft Dutzende Vögel in Deutschland hinweg (Symbolbild)

In Deutschland sind in diesem Jahr wieder zahlreiche Vögel am Usutu-Virus verendet. Die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle sei auf rund 1.380 gestiegen, sagte der Vogelschutzexperte des Naturschutzbundes, Marius Adrion, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten Fälle, mehr als 500 Meldungen, wurden in Nordrhein-Westfalen registriert. Weitere jeweils rund 100 Meldungen kamen aus Baden-Württemberg und Sachsen.