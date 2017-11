UN-Sicherheitsrat ruft Myanmar zu Ende der Gewalt gegen Rohingya auf

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Regierung von Myanmar aufgefordert, die Militäreinsätze gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya einzustellen und den hauptsächlich ins benachbarte Bangladesch geflüchteten Mitgliedern der muslimischen Minderheit eine Rückkehr zu ermöglichen. Die Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Myanmar seien Anlass zu "großer Sorge", hieß es in einer Mitteilung, die der Rat am Montag (Ortszeit) in New York veröffentlichte.