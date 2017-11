2.000 Jahre altes griechisches Gymnasion in Ägypten entdeckt

Deutsche und ägyptische Archäologen haben südwestlich von Kairo die Überreste eines mehr als 2.000 Jahre alten griechischen Gymnasions entdeckt. Die Ruinen wurden in der Grabungsstätte Watfa in der Provinz Al-Fajum gefunden und stammen aus der hellenistischen Zeit (ca. 323-30 v. Chr.), wie das ägyptische Antikenministerium am Montag mitteilte.