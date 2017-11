Entführter britischer Missionar in Nigeria ermordet - weitere Geiseln wieder frei

Quelle: Reuters Entführter britischer Missionar in Nigeria ermordet - weitere Geiseln wieder frei

Ein in Nigeria entführter britischer Missionar ist der Regierung in London zufolge umgebracht worden. Drei weitere Geiseln seien freigekommen, teilte das Außenministerium in London am Montag mit.