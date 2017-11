Bulgarien gründet Spezialgericht zum Kampf gegen Korruption bei Politikern

Quelle: Reuters

In Bulgarien werden Fälle von Korruption bei Politikern von nun an vor dem Spezialgericht verhandelt. Mit einer am Montag in Kraft getretenen Novelle des Strafverfahrenskodexes will das ärmste EU-Land die Korruption auf den hohen Machtetagen besser bekämpfen.