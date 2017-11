"Deutsche Kunden sind nicht Kunden zweiter Klasse": 15.000 Online-Schadensersatzklagen gegen VW

Mehr als 15.000 Besitzer manipulierter Diesel haben am Montag über die Internetplattform myright.de eine Schadenersatzklage gegen Volkswagen eingereicht. Begleitet von einem großen Medienaufgebot fuhren dafür etwa 50 Betroffene gemeinsam in einem Bus am Landgericht Braunschweig vor.