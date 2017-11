Palästinensischer Präsident überraschend zu Besuch in Saudi-Arabien

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist überraschend nach Saudi-Arabien gereist, um König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman zu treffen. Er soll am Montag in der Hauptstadt Riad eintreffen, sagte der palästinensische Botschafter in Saudi-Arabien, Bassam al-Agha, laut der Nachrichtenagentur Wafa.