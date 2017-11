Weltklimakonferenz in Bonn offiziell begonnen

In Bonn ist am Montag die Weltklimakonferenz offiziell eröffnet worden. Die Konferenz soll in den nächsten zwei Wochen die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wesentlich voranbringen.