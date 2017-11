Heiße Fahrt: Brennende Straßenbahn erschreckt Einwohner von Chabarowsk

© Screenshot des Instagram-Videos Heiße Fahrt: Brennende Straßenbahn erschreckt Einwohner von Chabarowsk

Am Sonntag ist in Chabarowsk im Fernen Osten Russlands ein Straßenbahnwagen in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach plötzlich während der Fahrt aus. Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr Ortszeit. Der Brand wurde innerhalb von 18 Minuten gelöscht. Verletzt wurde niemand. Alle Fahrgäste konnten sich selbständig in Sicherheit bringen.