Russische Armeeangehörige verteilen in Aleppo 1,8 Tonnen Nahrungsmittel

Quelle: Sputnik Russische Armeeangehörige verteilen in Aleppo 1,8 Tonnen Nahrungsmittel (Symbolbild)

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat am Samstag bei einer humanitären Aktion insgesamt 1,8 Tonnen Nahrungsmittel an notleidende Zivilisten geliefert. Die Lebensmittelsets wurden in der Ortschaft Dschubb-Madi im Gouvernement Aleppo verteilt. Darüber hinaus behandelten russische Militärärzte am selben Tag 167 kranke Syrer.