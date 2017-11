Tote Zivilisten nach US-Luftangriff in Afghanistan

Quelle: Reuters Tote Zivilisten nach US-Luftangriff in Afghanistan (Symbolbild)

Bei einem US-Luftangriff in der afghanischen Provinz Kundus sollen mehrere Zivilisten getötet worden sein. Über die genaue Opferzahl gab es unterschiedliche Angaben. Ein Vertreter der Provinzbehörden sagte am Sonntag, es seien 22 Zivilisten getötet und 40 weitere verletzt worden. Die Angriffe auf drei Dörfer im Bezirk Char Dara hätten am Freitag stattgefunden.