Verdi ruft zu Einkaufsverzicht an Heiligabend auf

Quelle: www.globallookpress.com

Die Gewerkschaft Verdi hat vor dem Hintergrund der in diesem Jahr möglichen Sonntagsöffnung an Heiligabend zu einem Einkaufsverzicht aufgerufen. Die Arbeitnehmerorganisation fordere die Verbraucher dazu auf, zu den Zeiten einzukaufen, zu denen es für die Beschäftigten im Handel auch human sei. "Ich würde den Kunden davon abraten, am 24. Dezember einkaufen zu gehen", sagte der zuständige Tarifkoordinator Einzelhandel bei Verdi, Orhan Akman.