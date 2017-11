Zehntausende demonstrieren an Izchak Rabins Gedenktag in Tel Aviv

Quelle: Reuters Zehntausende demonstrieren an Izchak Rabins Gedenktag in Tel Aviv

Zehntausende Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv im Gedenken an den vor 22 Jahren ermordeten Ministerpräsidenten Izchak Rabin demonstriert. Die Veranstalter sprachen von rund 75.000 Teilnehmern. Die Kundgebung fand auf dem Rabin-Platz im Zentrum Tel Avivs statt, am Ort des damaligen Mordanschlags.