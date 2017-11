Körperliche Freuden: Restaurant in Frankreich beköstigt Nudisten

© Facebook / @O'naturel

In Frankreich hat das landesweit erste FKK-Restaurant geöffnet. Das Speiselokal befindet sich in der Hauptstadt Paris. Seit Donnerstag wird dort völlig nackt gegessen. Gleichzeitig kann das Etablissement in der Rue de Gravelle 40 Besucher empfangen. Sie müssen sich in der Garderobe am Eingang ausziehen.