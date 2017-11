Tropensturm "Damrey" fordert mindestens 27 Menschenleben in Vietnam

Quelle: Reuters Tropensturm "Damrey" fordert mindestens 27 Menschenleben in Vietnam

Beim Tropensturm "Damrey" sind in Vietnam mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das Unwetter traf am Samstagmorgen auf Land. "Damrey" könnte zum stärksten Taifun in Vietnam seit dem Jahr 2001 werden. Am stärksten wurde die Küstenstadt Nha Trang getroffen. Der Sturm beschädigte in der Region mehr als 49.000 Behausungen. Zudem wurden landwirtschaftliche Flächen und Hunderte Fischerboote zerstört. Den Behörden zufolge mussten Zehntausende ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen.