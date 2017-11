Selbstmordattentäter zündet Autobombe in Flüchtlingslager in Syrien – Dutzende Tote

Quelle: Sputnik Selbstmordattentäter zündet Autobombe in Flüchtlingslager in Syrien – Dutzende Tote (Archivbild)

Dutzende Menschen sind am Samstagabend bei einem Selbstmordanschlag in der syrischen Stadt Deir ez-Zor ums Leben gekommen. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens sollen bei der Attacke 100 Menschen getötet worden sein. Der Anschlag ereignete sich in einem Flüchtlingslager. Mehrere Dutzend Menschen erlitten Verletzungen.