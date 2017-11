Viele Verletzte bei Feuer in Asylheim – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Quelle: www.globallookpress.com Viele Verletzte bei Feuer in Asylheim – Polizei nimmt Verdächtigen fest (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Asylheim in Rüthen in Nordrhein-Westfalen sind viele Bewohner verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten etwa 20 Menschen leichte Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr fuhr mit einem großen Aufgebot nach Rüthen - einer kleinen Stadt zwischen Paderborn und Soest. Notärzte und Sanitäter versorgten sie in der Nacht zum Sonntag vor Ort.