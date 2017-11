Donald Trump erwartet Treffen mit Wladimir Putin

Quelle: Reuters Donald Trump erwartet Treffen mit Wladimir Putin

US-Präsident Donald Trump erwartet während seiner Asienreise ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Das sagte der Republikaner am Sonntag unterwegs nach Tokio an Bord der Air Force One mitreisenden Reportern. "Wir wollen, dass Putin mit Nordkorea hilft, und wir werden eine Reihe verschiedener Anführer treffen", präzisierte Donald Trump. Die beiden Politiker hatten sich zuletzt am Rande des G20-Gipfels in Hamburg getroffen.