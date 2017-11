Norwegische Spezialkräfte bergen abgestürzten russischen Helikopter

© aibn.no

Norwegische Spezialkräfte haben einen in der Arktis ins Meer gestürzten russischen Hubschrauber gehoben. Die noch vermissten sieben Opfer waren allerdings nicht an Bord. Der Helikopter vom Typ Mi-8 war am 26. Oktober vor der Inselgruppe Spitzbergen abgestürzt. An Bord befanden sich acht Russen – drei von ihnen Wissenschaftler. Das Wrack lag auf dem Meeresgrund in mehr als 200 Metern Tiefe. Eine Leiche wurde am Dienstag geborgen.