Russische Flugzeuge bombardieren Terrorstellungen in Syrien

Quelle: Sputnik

Russische Langstreckenbomber vom Typ Tu-22M3 haben am Samstag im syrischen Gouvernement Deir ez-Zor mehrere Stellungen von Terroristen bombardiert. Die Flugzeuge hoben in Russland ab, um dann über den Irak und den Iran zu fliegen. Bei dem Einsatz in Syrien wurden aus der Luft Waffen- und Munitionslager sowie Kommandozentralen der Terrororganisation "Islamischer Staat" zerstört.