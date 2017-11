Österreichischer Grünen-Politiker tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Der prominente österreichische Grünen-Politiker Peter Pilz ist nach Vorwürfen von sexueller Belästigung zurückgetreten. Seinen Sitz im Parlament werde er abgeben, kündigte der Politiker am Samstag in Wien bei einer Pressekonferenz an. Dabei nahm er zu den in der Wochenzeitung "Falter" erhobenen Vorwürfen Stellung.