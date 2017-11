Mehr als eine Million Bienen kommen bei Verkehrsunfall in USA ums Leben

Quelle: www.globallookpress.com Mehr als eine Million Bienen kommen bei Verkehrsunfall in USA ums Leben (Symbolbild)

In den Vereinigten Staaten ist ein Lastwagen mit mehr als einer Million Bienen an Bord verunglückt. Bei dem Verkehrsunfall im Bundesstaat Kalifornien wurden in der Nacht zum Freitag alle Insekten getötet. Der Truckfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden wurde auf gut eine Million US-Dollar geschätzt.