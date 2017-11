Beleidigung der Nationalhymne wird in China künftig mit bis zu drei Jahren Haft bestraft

Wer in China die Nationalhymne nicht respektiert oder beleidigt, kann dafür künftig mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Ein entsprechendes Gesetz hat am Samstag der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedet. Die neuen Regeln gelten auch in Chinas Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau.