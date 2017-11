WADA suspendiert Doping-Kontrolllabor in Paris für sechs Monate

Quelle: www.globallookpress.com WADA suspendiert Doping-Kontrolllabor in Paris für sechs Monate (Symbolbild)

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat das französische Kontrolllabor in Chatenay-Malabry bei der Hauptstadt Paris für sechs Monate suspendiert. Das teilte die WADA am Freitag auf ihrer Homepage mit. Das Labor war bereits am 24. September vorläufig suspendiert worden. Grund für die Maßnahme waren nicht näher bezeichnete "analytische Probleme".