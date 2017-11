Sigmar Gabriel trifft seinen Amtskollegen in Antalya

© Twitter / @AuswaertigesAmt Sigmar Gabriel trifft seinen Amtskollegen in Antalya

Außenminister Sigmar Gabriel ist zu einem "informellen Treffen" mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Antalya zusammengekommen. Bei dem Gespräch sei es "um die bilateralen Beziehungen" und "auch die schwierigen Themen und Erwartungen auf beiden Seiten" gegangen, hieß es in einer Twitter-Mitteilung des Auswärtigen Amtes am Samstag. Der türkische Chefdiplomat veröffentlichte die gleiche kurze Nachricht auf seinem Twitter-Account auf Türkisch und Englisch.