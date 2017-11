Turkish Stream überquert russisch-türkische Grenze auf Meeresboden

Turkish Stream überquert russisch-türkische Grenze auf Meeresboden

Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Verlegung der ersten Strecke von Turkish Stream in Russland beendet. Die Pipeline wird nun in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Türkei weitergebaut. Der weltweit größte und leistungsfähigste Rohrleger Pioneering Spirit hat zu diesem Anlass an der Seegrenze im Schwarzen Meer zwei Rohre mit den Flaggen der beiden Staaten auf den Meeresgrund gelegt.