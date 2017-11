Energiekonzern entdeckt größtes Ölfeld seit 15 Jahren auf mexikanischem Festland

Der mexikanische Energiekonzern Pemex hat im Osten des Landes ein großes Ölfeld entdeckt. In dem Gebiet werden 350 Millionen Barrel Öl und Äquivalente vermutet. Es handele sich um den größten Ölfund an Land in Mexiko seit 15 Jahren, sagte Staatspräsident Enrique Peña Nieto.