Bahnreisender schmuggelt Kokain im Wert von 22.000 Euro in Socke

Zöllner haben im Rucksack eines Bahnreisenden 300 Gramm Kokain entdeckt. Der 29 Jahre alte Mann wurde nach Angaben des Hauptzollamtes in Darmstadt festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Drogenschmuggler saß in einem ICE aus Amsterdam und hatte das Kokain in einer Sportsocke versteckt.