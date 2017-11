"Unverhältnismäßige Gewalt": Menschenrechtler melden 54 Todesopfer bei Präsidentenwahlen in Kenia

Quelle: Reuters

Rund um die umstrittene Wahlwiederholung in Kenia sind Menschenrechtlern zufolge zwölf Menschen getötet worden. Viele von ihnen seien an den Folgen von Polizeigewalt ums Leben gekommen, sagte die Leiterin der Kenianischen Kommission für Menschenrechte (KNCHR), Kagwiria Mbogori, am Freitag. Zudem seien etwa 60 Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von acht Todesopfern.