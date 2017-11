New York riegelt nach Terrorakt Fahrradweg mit Betonsperren ab

Nach dem Terrorangriff von New York will die Stadtverwaltung den Fußgänger- und Fahrradweg, auf dem der Attentäter acht Menschen überfuhr und tötete, mit Hunderten Betonabsperrungen sichern. Das Aufstellen der Barrieren habe bereits begonnen, berichtete die New York Times am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasio.