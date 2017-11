Politisch inhaftierte Deutsche in der Türkei freigelassen

Eine aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierte Deutsche ist wieder auf freiem Fuß. Gegen die Frau sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit. Die Betroffene habe darum gebeten, anonym zu bleiben.