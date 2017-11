Italienische Polizei beschlagnahmt 24 Millionen Drogenpillen des IS

Quelle: Reuters Italienische Polizei beschlagnahmt 24 Millionen Drogenpillen des IS

Italienische Zöllner haben in einer Überseeladung aus Indien eine beträchtliche Ladung Drogen gefunden, die die Terrormiliz Islamischer Staat geschmuggelt haben soll. Die gut 24 Millionen Pillen sollten über Kalabrien nach Libyen gelangen und hätten einen Verkaufswert von 50 Millionen Euro, wie die Finanzpolizei in Reggio Calabria am Freitag mitteilte.