Kolumbien: Pilot landet sein Flugzeug auf der Nase, um Passagiere zu retten

Ein mutiger Pilot hat am Mittwochnachmittag eine dramatische Notlandung in der kolumbianischen Stadt Medellin vollzogen, indem er seine Maschine auf deren Nasenspitze zu Boden brachte. Die Einsatzkräfte am Flughafen waren bereits in voller Alarmbereitschaft, nachdem der Pilot technische Probleme mit dem vorderen Fahrgestell seines Flugzeugs gemeldet hatte.