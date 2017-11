"Rabenschwarzes Kapitel in Geschichte": Niederländisches Rotes Kreuz räumt Fehler in Nazi-Zeit ein

© Twitter Niederländisches Rotes Kreuz räumt Fehler in Nazi-Zeit ein

Das niederländische Rote Kreuz hat um Entschuldigung für schweres Versagen während der deutschen Besetzung vom Mai 1940 bis Mai 1945 gebeten. "Die Leitung setzte sich in dieser Zeit nicht für die am meisten Verwundbaren ein, die die Hilfe des Roten Kreuzes am nötigsten brauchten, vor allem die Juden, Roma und Sinti und politische Gefangene", heißt es in einer Erklärung der Rotkreuz-Vorsitzenden Inge Brakman.