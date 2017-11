Rückführungen von Flüchtlingen in die Türkei kommen nur langsam voran

Die Rückführungen von Flüchtlingen und Migranten von Griechenland in die Türkei gehen nur langsam voran. Griechenland und die Europäische Grenzschutzagentur Frontex hätten seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspakts im Frühjahr 2016 rund 1.400 Menschen von den Inseln der Ostägäis in die Türkei abgeschoben, teilte die griechische Polizei in Athen am Donnerstag mit. Auf den Inseln würden zurzeit rund 14.000 Migranten und Flüchtlinge ausharren.