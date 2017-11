Katalanische Ex-Regierungsmitglieder müssen in U-Haft

Quelle: Reuters Katalanische Ex-Regierungsmitglieder müssen in U-Haft

Das spanische Staatsgericht hat am Donnerstag Untersuchungshaft für mehrere Ex-Minister der abgesetzten katalanischen Regionalregierung angeordnet. Der Beschluss von Richterin Carmen Lamela gelte für alle neun Politiker, die der Vorladung am Donnerstag in Madrid Folge geleistet hätten, berichteten Medien unter Berufung auf einen Justizsprecher.