Unerwartete Ernte: Kanadier entdeckt fremdes Haus auf seinem Feld

Unerwartete Ernte: Kanadier entdeckt Haus auf seinem Feld

Patrick Maze, ein Kanadier aus der Stadt Pilot Butte in der Provinz Saskatchewan, war sehr überrascht, als er an einem Morgen auf seinem Feld ein fremdes Haus entdeckte. Er dachte, dass das alles nur ein Fehler sein könnte. Am nächsten Tag war das Haus aber immer noch da. Es wohnte aber niemand darin. Wie das Haus auf dem Feld gelandet war, war unklar. Da beschloss er, einen Post auf seinem Facebook-Profil zu schreiben.