WEF: Globale Gleichberechtigung erst in 100 Jahren möglich

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Weltweit hat sich in den vergangenen Jahren viel getan bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Doch nun gibt es erstmals seit 2006 wieder Rückschritte, so das Weltwirtschaftsforum. Deutschland hat in zwei Bereichen Nachholbedarf.