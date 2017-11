Britische Notenbank erhöht Leitzins erstmals seit zehn Jahren

Quelle: Reuters Britische Notenbank erhöht Leitzins erstmals seit zehn Jahren (Symbolbild)

Die britische Notenbank hat ihren Leitzins erstmals seit rund zehn Jahren erhöht. Wie die Bank of England (BoE) am Donnerstag in London mitteilte, steige er um 0,25 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent. Es ist die erste Zinsanhebung seit Mitte 2007.